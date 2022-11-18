Відповідне відео опублікував волонтер Сергій Притула. Цими кадрами з ними поділився К2 54 ОМБр.
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Як дрон здав у полон "вагнерівця"
Завербовані "кухарем Путіна" Євгенієм Пригожиним в'язні, які відбували покарання за різні злочини, воюють на Донеччині. Однак один з підрозділів повністю розгромили.
Одному з "вагнерівців" вдалося вижити і він вирішив здатися – підняв руки та білий прапор. До нього підлетів український дрон, який привів окупанта до наших воїнів. Так дрон здав ворога у полон.
Дякую за контент підрозділу К2 54 ОМБр. Звитяжні хлопці, яким ми з вами системно допомагаємо – транспортом, зв’язком, дронами та оптикою! Будемо допомагати більше – буде більше полонених та вбитих окупантів,
– написав Сергій Притула.
Як дрон здав окупанта в полон: дивіться відео
Окупанти запустили ІПСО зі страченим "вагнерівцем"
Напередодні мережею розлетілось відео зі стратою "вагнерівця Євгенія Нужина. На ньому вагнерівець перед своєю смертю розповів, що "прокинувся" у підвалі, і що тепер на нього очікує "суд".
У Центрі протидії дезінформації назвали відео зі "стратою" – добре спланованою ІПСО. Таким чином Кремль намагається відбити у "гарматного м'яса" бажання здаватися у полон.
Однак радник Офісу Президента Олексій Арестович відзначав, що Нужин не сам здався, а потрапив у полон. Водночас радник голови ОП Михайло Подоляк підкреслив, що "вагнерівець" добровільно пішов на обмін. В Україні передбачена процедура, за якою полонені можуть відмовитися від обміну, написавши відповідну заяву. Однак Нужин такої заяви не писав.
Цікаво, що Євгеній Пригожин – творець сумнозвісної ПВК Вагнера – вважає ролик з нібито стратою "прекрасною режисерською роботою". І, ясна річ, уже знайшов у цьому слід "американських спецслужб". Ба більше, він навіть попрохав перевірити цей момент генпрокуратурі Росії.
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