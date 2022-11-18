Росіяни сховали усе, що вдалося намародерити, у самохідну артилерійську установку. Тікаючи від ЗСУ, окупанти залишили і вкрадені іграшки, і саму САУ.

Зверніть увагу Росіяни продовжують грабувати Херсонщину, вивезли всю лікарню з Нової Каховки: звіт ОК "Південь"

Що вкрали росіяни

Коли росіяни кажуть, що їхня армія нібито є "другою у світі", то, мабуть, мають на увазі "друга за рівнем мародерства". Однак і тут помилка – їм сміливо можна віддати перше місце.

Окупанти, готуючись до втечі на лівий берег Дніпра після злагодженої та ефективної роботи ЗСУ, вирішили, що з порожніми руками не хочуть повертатися, то ж вирішили викрасти дитячі іграшки – машинки, ляльки тощо. Цікаво, що всі вони були в чорних пакетах, з чого посміялися навіть наші військові, які знайшли це все. Мовляв, іграшки вкрали для дітей, а пакети – для себе.

Усе награбоване окупанти сховали у САУ, а її ж забули. То ж додому вони таки повернуться ні з чим. Якщо повернуться.

Викрадені іграшки в САУ: дивіться відео

Окупанти викрали цінні книги з Херсона

Протягом кількох місяців українські воїни робили перебування росіян на Миколаївщині та правобережжі Херсонщини неможливим, руйнуючи ворожу логістику та завдаючи ударів по ворожих цілях. Окупанти, розуміючи наближення ЗСУ, вирішили буквально пограбувати тимчасово окуповані території.

Зокрема росіяни пограбували Херсонську обласну універсальну наукову бібліотеку імені Олеся Гончара й вивезли з неї безцінні книги ще з часів Російської імперії. Наразі достеменного переліку викраденого немає.

Варто переглянути – у пропагандистів палає через Херсон: дивіться відео