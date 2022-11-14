Так, росіяни не лише русифіковували загарбані землі України, а й вивозили з них цінні книги. Зокрема пограбували Херсонську обласну універсальну наукову бібліотеку імені Олеся Гончара.
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Окупанти вивезли цінні книги з Херсона
Росіяни вивезли з херсонської бібліотеки дореволюційні видання, які видали ще у час існування Херсонській губернії.
Вони безцінні! Це найбільша колекція краєзнавчих фондів! Для науковців та викладачів, студентів і краєзнавців – джерела інформації для досліджень,
– наголосила директорка обласної бібліотеки імені Гончара Надія Коротун.
Вона повідомила також, що росіяни "знищили інформаційний ресурс для всіх, кого цікавить історія південної частини України.
"Нам боляче це сприйняти! Маємо надію і віру, що ця колекція повернеться до рідної Гончарівки! Перемоги всім нам!,
– додала Коротун.
Наразі достеменного переліку викраденого немає.
Які книги зберігали у Херсонській науковій бібліотеці
Херсонська обласна універсальна наукова бібліотека імені Олеся Гончара містила видання 45 мовами світу. Книгосховище бібліотеки розраховане на зберігання 1 мільйона 200 тисяч томів, пише Читомо.
Фонд бібліотеки містив рідкісні та цінні видання:
- фонд дореволюційних, довоєнних і повоєнних видань;
- рідкісні видання XVIII століття;
- мініатюрні видання: найменша книжечка розміром 17х20 міліметрів "Лучше всяких лекарств, пития да явств" – зібрання прислів'їв, видане в Москві у 1975 році;
- книжки з автографами Олеся Гончара, історика Євгена Тарле, письменників: Миколи Бажана, Яківа Баша, Чингиза Айтматова;
- у колекції закордонних видань української діаспори є рідкісні видання творів Тараса Шевченка, Миколи Куліша, Євгена Маланюка та інші.
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Як Херсонщина повертається до життя після окупації
- На сьогодні пріоритетами військових є проведення зачистки та розмінування. Це пов'язано з тим, що на звільненій Херсонщині залишилось чимало окупантів, які переодягнулися в цивільний одяг. При цьому війська росіян, втікаючи, замінували усе, що тільки можна.
- У Херсоні та в області також починають відновлювати мобільний зв'язок, роботу над електропостачанням почнуть, як тільки військові дозволять здійснювати ремонтні роботи.
- До Херсона прибули військові адміністрації міста та області й силові структури.
- Очільник Херсонської ОВА Ярослав Янушевич відзначив, що перед своєю втечею окупанти зруйнували усю критичну інфраструктуру, через що є проблеми з електро-, водо- та теплопостачанням.
- Водночас на лівому березі Дніпра досі перебувають окупанти. Тому є ризик, що вони хаотично обстрілюватимуть деокуповану територію Херсонщини.
- Тому керівник ОВА закликав місцевих мешканців евакуюватися до більш безпечних регіонів. Янушевич підкреслив, що обласна військова адміністрація буде всіляко допомагати громадянам.