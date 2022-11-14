Так, россияне не только русифицировали захваченные земли Украины, но и вывозили с них ценные книги. В частности, ограбили Херсонскую областную универсальную научную библиотеку имени Олеся Гончара.

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Оккупанты вывезли ценные книги из Херсона

Россияне вывезли из херсонской библиотеки дореволюционные книги, изданные еще во время существования Херсонской губернии.

Они бесценны! Это самая большая коллекция краеведческих фондов! Для научных работников и преподавателей, студентов и краеведов – источники информации для исследований,

– отметила директор областной библиотеки имени Гончара Надежда Коротун.

Она также сообщила, что россияне "уничтожили информационный ресурс для всех, кого интересует история южной части Украины.

"Нам больно это воспринимать! Надеемся и верим, что эта коллекция вернется в родную Гончаровку! Победы всем нам!,

– добавила Коротун.

Пока точного перечня похищенного нет.

Какие книги хранили в Херсонской научной библиотеке

Херсонская областная универсальная научная библиотека имени Олеся Гончара содержала издания на 45 языках мира. Книгохранилище библиотеки рассчитано на хранение 1 миллиона 200 тысяч томов, пишет Читомо.

Фонд библиотеки содержал редкие и ценные издания:

фонд дореволюционных, довоенных и послевоенных изданий;

редкие издания XVIII века;

миниатюрные издания: самая маленькая книжечка размером 17х20 миллиметров "Лучше всяких лекарств, пития да явств" – собрание пословиц, изданное в Москве в 1975 году;

книги с автографами Олеся Гончара, историка Евгения Тарле, писателей: Николая Бажана, Якова Баша, Чингиза Айтматова;

в коллекции зарубежных изданий украинской диаспоры есть редкие издания произведений Тараса Шевченко, Николая Кулиша, Евгения Маланюка и другие.

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