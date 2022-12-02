Как отмечают в Институте по изучению войны, российских военных преследуют серьезные проблемы. Они борются с низким моральным духом и вместе с тем высоким уровнем дезертирства и отказов воевать. Заметим, что не в последнюю очередь это связано с бешеными потерями, которые враг несет на фронте.

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Дезертируют и пытаются бежать в Россию

В Институте цитируют слова заместителя начальника Генштаба Алексея Громова. Он накануне рассказал, что врагу пришлось усилить сразу несколько своих полков в Херсонской области. Сделал он это с помощью "мобиков". А причиной тому стало большое количество дезертиров, а также тех самых мобилизованных, которые отказываются идти воевать.

По словам Громова, увеличение количества дезертиров наблюдается и в Луганской области. Многие беглые бойцы пытаются пересечь границу с Россией, но их десятками задерживают спецслужбы. Как сообщило независимое росСМИ ASTRA, российские войска вот уже более месяца удерживают около 90 мобилизованных. Они отказались идти на войну в Луганской области. Местом их заключения стал детский лагерь "Березка" в поселке Макарово на Луганщине.

Другие росСМИ в Магнитогорске сообщили 29 ноября, что члены семей местных "мобиков", которые отказались воевать, обращаются в прокуратуру. Таким образом, они пытаются сделать все для того, чтобы их родных не вернули на фронт. Известно, что бойцов оставили на фронте, заставив отступить от своих позиций, но не покинуть их полностью.

Между тем, не прекращается "дружеский огонь" среди российских военных. К примеру, 24 ноября артиллерия "второй армии мира" обстреляла позиции 1-го армейского корпуса. Это произошло на юго-западной окраине Цукуров, что на Херсонщине.

Проблемы у россиян только растут

К примеру, на Донбасс отправляют из Бурятии юрты с шаманами. Мол, это поможет противостоять украинским военным. Какие же они наивные.

Страх перед украинскими военными продемонстрировал и сам Суровикин. Он запретил разгружать эшелоны с техникой вблизи линии столкновения. Оккупанты вынуждены это делать аж за 100 километров, ведь враг понимает, что ВСУ уничтожает все цепочки снабжения.

Сами россияне тоже начали не на шутку паниковать. Все больше жителей страны-агрессорки выступают за переговоры с Украиной. К этому склоняются 55% жителей страны-агрессорки. Между тем, 25% продолжают поддерживать войну.

К слову, в России была найдена еще одна задача, которую можно доверить заключенным. Их отправили на завод, чтобы зэки занимались строительством танков.

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