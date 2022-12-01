Юрты, вероятно, разместят где-нибудь в Старобешевском районе Донецкой области. Их воспроизвели силами общественных деятелей.

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На Донбасс к оккупантам приедут юрты из Бурятии

В "Гуннском фонде" рассказали, что такие же юрты, которые отправятся к россиянам на Донбасс, 16 веков назад использовали для военных походов. Очевидно, что оккупационная армия не хочет двигаться в будущее, постоянно оглядываясь на столетия в прошлое.

Почему именно юрта? Это удобно: ее всегда можно быстро развернуть или сложить назад и перевезти, и в ней можно проводить шаманские обряды. Только шаманы могут, например, душу возвращать. Бывает такое, что человек испугался, под взрыв попал или еще что-то. Шаманы имеют возможность быстро восстановить человека,

– рассказал глава фонда Олег Булутов.

Также по его словам, костоправы в юртах могут помочь солдатам, которые получили ранения или имеют сотрясение головного мозга. Они якобы оперативно вправят позвоночник "или что-то еще сделают". Пока мировая медицина развивается, россияне упорно продолжают использовать методы нетрадиционной, помогая ВСУ в ликвидации оккупантов.

Булутов отметил, что пока неизвестно, в каком месте будет стоять юрта. Мол, она должна быть как можно ближе к территории, где длятся боевые действия, но в то же время находиться в безопасном месте. По замыслу организаторов, такая гуманитарная помощь пригодится и "мобикам", и контрактникам, которые находятся на войне против Украины уже давно.

"Главная цель – поднять дух бойцам, подлечить, поддержать. Военнослужащие за "ленточку" вышли на отдых и могут отправиться к нам. У кого-то страхи, у кого-то еще что-то. Помогать будем всем, кто обратится за помощью. Независимо от национальности или от того военный это человек или гражданский", – добавил глава фонда.

Этот "чрезвычайно нужный" проект сотрудники фонда организовали собственными силами, без привлечения финансирования.

"История повторяется. Когда наши предки – большие гунны – разгромили готов, защищая славян. Как видите, история, произошедшая 16 веков назад, сегодня повторяется. Мы уже провели несколько тайлаганов (ритуал чествования богов – 24 канал) с февраля: за прекращение войны, за победу. И сейчас мы хотим приехать с гуманитарной миссией. С давних времен такая медицинская практика существовала, особенно в походных, экстремальных условиях", – бредит Булутов.

Ранее другой член "Гуннского фонда" Эрдем Тапхаев заявил, что хочет отправиться на войну в Украину после Нового года.

"Поеду, это, скорее всего, действительно зов, ведь многие знакомые, родные сейчас там служат", – отметил Тапхаев.

Любопытно! Россияне уже не в первый раз удивляют своим отношением к медицине. В частности, недавно захватчикам посоветовали бинтовать раны лавашем, а до этого – запихивать в отверстия от пуль женские тампоны.

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