Сначала об атаке сообщили местные телеграм-каналы, впоследствии информацию подтвердил мэр Игорь Терехов, информирует 24 Канал.

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В Харькове – большое количество взрывов

Над Харьковом зафиксированы вражеские ударные БПЛА. Оставайтесь в укрытиях!

– написал Терехов.

Удар дронами подтвердил и председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов, он отметил, что угроза до сих пор сохраняется и тоже попросил жителей остаться в безопасных местах.

Обратите внимание! Терехов впоследствии уточнил, что враг атакует Шевченковский район города. Есть также информация о попадании по территории производственного предприятия в Киевском районе.

Неспокойно было не только в Харькове, но и в Изюме. Там в то же время гремели взрывы. Сейчас последствия ударов неизвестны.

Отметим, что в ночь на 31 мая Россия атаковала Сумскую область ракетами. Под удар попали, как жилая застройка, так и складские помещения. Пока известно об одном пострадавшем.