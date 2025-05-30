Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные Силы ВСУ. Мы сообщаем о движении вражеских дронов и опасности для областей Украины. В случае угрозы позаботьтесь о своей безопасности.

Напомним, прошлой ночью украинская ПВО уничтожила 56 дронов типа "Шахед" над Украиной.

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Где летят "Шахеды"

Воздушная тревога в Украине: смотрите карту