Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные Силы ВСУ. Мы сообщаем о движении вражеских дронов и опасности для областей Украины. В случае угрозы позаботьтесь о своей безопасности.
Напомним, прошлой ночью украинская ПВО уничтожила 56 дронов типа "Шахед" над Украиной.
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Где летят "Шахеды"
Воздушная тревога в Украине: смотрите карту
23:38, 30 мая
Новая группа вражеских БпЛА на севере Херсонской области курсом на Николаевскую.
23:27, 30 мая
Харьковская область – угроза вражеских ударных БпЛА с Луганщины.