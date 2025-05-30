Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні Сили ЗСУ. Ми повідомляємо про рух ворожих дронів та небезпеку для областей України. У разі загрози потурбуйтеся про свою безпеку.
Нагадаємо, минулої ночі українська ППО знищила 56 дронів типу "Шахед" над Україною.
Дивіться також Росіяни поширюють фейк про "виробництво дронів" у тролейбусному депо Харкова, – ЦПД
Де летять "Шахеди"
Повітряна тривога в Україні: дивіться карту
23:38, 30 травня
Нова група ворожих БпЛА на півночі Херсонської області курсом на Миколаївську.
23:27, 30 травня
Харківська область – загроза ворожих ударних БпЛА з Луганщини.