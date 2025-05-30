Про ворожий фейк попередили в Центрі протидії дезінформації при РНБО, передає 24 Канал. На території підприємства не було жодних військових об’єктів.

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Як росіяни виправдовують атаку

Противник запустив щонайменше 8 ударних БпЛА по тролейбусному депо в Харкові. Постраждало не тільки комунальне підприємство, але й понад 30 багатоквартирних будинків.

Тепер російські пропагандисти переконують, нібито на території об'єкта був цех із виробництва дронів та пункт управління безпілотниками.

Подібною брехнею ворог намагається переконати громадськість, начебто ця атака була спрямована не по мирному населенню, а по військовій цілі,

– зазначили в ЦПД.

Росіяни поширюють фейк про виробництво БпЛА в харківському депо / Фото ЦПД

У такий спосіб окупанти намагаються виправдатися за терористичні атаки по українських містах – це вже "класична поведінка російських пропагандистів".

За словами міського голови Ігоря Терехова, транспортна система продовжує працювати. Щоправда, 1 тролейбус знищено повністю, ще 18 – пошкоджено.

Нагадаємо, ця нічна атака стала однією з наймасованіших для Харкова. Загалом по місту та області запустили 51 "Шахед". "Це для нас, відверто, аномальна кількість. Однак це виключно об'єкти цивільної інфраструктури", – наголосив Олег Синєгубов.