Ця нічна атака стала однією з наймасованіших для Харкова. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву глави Харківської ОВА Олега Синєгубова в ефірі телемарафону.

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Харків пережив масовану атаку

Синєгубов повідомив, що уночі росіяни завдали ракетних ударів по Харківщині. Для цього окупанти використали 2 ракети типу С-300, а також 2 ракети Х-35, а тип ще однієї ракети – встановлюють спеціалісти. Також уночі російська армія атакувала дронами-камікадзе.

Загалом, унаслідок нічого терору постраждали 6 населених пунктів Харківської області (Чугуївський, Куп'янський та Ізюмський райони) та Харків.

Глава Харківської ОВА додав, що уночі ворог запустив по місту та області 51 "Шахед", що є "аномальним".

Це для нас, відверто, аномальна кількість. Однак, це виключно об'єкти цивільної інфраструктури,

– наголосив Синєгубов.

Так, ворог атакував у Харкові Слобідський район та тролейбусне депо, яке там розташоване. Окупанти цинічно атакували підприємство, запустивши по ньому аж 8 "Шахедів". Внаслідок атаки також пошкоджень зазнали 33 багатоповерхівки, розташовані поруч, а троє осіб – постраждали.

Також є руйнування в Ізюмському районі під ударом опинився житловий сектор, 3 людини отримали поранення. Що стосується Чугуївського району, то ворог вдарив по сільськогосподарському підприємстві – по фермі, яка виробляє молоко. На жаль, внаслідок удару загинула велика рогата худоба.