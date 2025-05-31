Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Ивана Федорова, главу Запорожской ОВА.

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Атака врага по Запорожью

Российские захватчики ударили по прифронтовому селу Пологовского района. Известно, что в результате вражеских действий погибла 9-летняя девочка. Также ранения получил 16-летний парень.

Россияне попали УАБами по жилой застройке,

– сообщил Федоров.

По его данным, один дом разрушен. Кроме этого, взрывной волной повредило еще несколько домов, машины и хозяйственные постройки.

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К слову, россияне не прекращают атаковать дронами и ракетами украинские города. Так, в ночь на 30 мая противник атаковал 90-ю ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами. Также враг нанес удар двумя баллистическими ракетами Искандер-М/KN-23. Основные направления воздушного удара – Харьковщина, Одесская и Донецкая области.

