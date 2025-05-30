Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на заявление городского головы Харькова Игоря Терехова в эфире телемарафона.

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Россияне атаковали троллейбусное депо в Харькове

По городу российская армия выпустила не менее 8 "Шахедов". Они попали в депо, где стояли городские троллейбусы. По предварительной информации, повреждено 18 транспортных средств, один – сгорел дотла. Также обломки дронов частично разрушили здания и трансформаторную подстанцию, которая питала депо.

Я очень благодарен работникам ГСЧС и нашим коммунальным службам, которые мгновенно среагировали и мы не остановили ни на одну минуту выпуск троллейбусов. Весь общественный транспорт работает в штатном режиме. Люди не заметили тех разрушений и ущерба, которые нанесли россияне по Харькову,

– отметил городской голова.

Круглосуточно специалисты будут работать над ликвидацией последствий обстрела.

Терехов добавил, что во время обстрела пострадали также жилые дома. В 33 зданиях выбито около 500 окон. Работа над их отремонтировать и запитать дома электричеством также продолжалась утром. За помощью медиков обратились три жителя Харькова.

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов тоже отметил, что ситуация в городе после обстрела сложная, но контролируемая.

Город Харьков и власти принимают все необходимые меры, чтобы стабилизировать пассажирские перевозки. Однако потери действительно ощутимы, один троллейбус был уничтожен, более 30 получили повреждения. В Харькове автопарк страдал и в 2022, и в 2023, и в 2024 году,

– сказал Синегубов.

Всего весной город подвергся 200 обстрелам. А с начала полномасштабной войны во время атак повреждено 12 тысяч зданий, среди них 8 тысяч – это жилые дома. Часть этих зданий не подлежат восстановлению.

По словам Игоря Терехова, до конца года в Харькове планируют отстроить 200 домов. Он также добавил, что город сегодня живет благодаря людям, которые возвращаются домой и восстанавливают бизнесы. В Харькове сейчас проживают 1 300 000 украинцев.