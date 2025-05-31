Об этом рассказывает 24 Канал з ссылкой на Изюмскую городскую военную администрацию Изюмского района Харьковской области. Ночью 31 мая Изюм на Харьковщине оказался под вражеским ударом – россияне атаковали город дронами-камикадзе типа "Шахед".

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Россия атаковала Изюм дронами-камикадзе

По словам председателя Харьковской ОГА Олега Синегубова, взрывы прогремели около 4 утра, предварительно зафиксировано попадание на территории гражданского предприятия.

Всего было выпущено не менее 8 дронов. Основной удар пришелся на восточную часть Изюма. В результате атаки повреждено одно из местных предприятий, более 30 частных домов, газораспределительные сети и линии электропередач. Часть города осталась без света и газа.

Предварительно, погибших нет. Однако есть люди с легкими ранениями и острой реакцией на стресс. Им оказывают необходимую медицинскую помощь. На месте работают спасатели, полиция и аварийные службы.

Изюмская городская военная администрация уверяет, что всем пострадавшим будет оказана всесторонняя помощь. Власти продолжают обследование мест попаданий и уточнения последствий удара.