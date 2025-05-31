Про це розповідає 24 Канал з посиланням на Ізюмську міську військову адміністрацію Ізюмського району Харківської області. Вночі 31 травня Ізюм на Харківщині опинився під ворожим ударом – росіяни атакували місто дронами-камікадзе типу "Шахед".

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Росія атакувала Ізюм дронами-камікадзе

За словами голови Харківської ОВА Олега Синєгубова, вибухи пролунали близько 4-ї ранку, попередньо зафіксовано влучання на території цивільного підприємства.

Загалом було випущено щонайменше 8 дронів. Основний удар припав на східну частину Ізюма. Внаслідок атаки пошкоджене одне з місцевих підприємств, понад 30 приватних будинків, газорозподільчі мережі та лінії електропередач. Частина міста залишилася без світла та газу.

Попередньо, загиблих немає. Однак є люди з легкими пораненнями та гострою реакцією на стрес. Їм надають необхідну медичну допомогу. На місці працюють рятувальники, поліція та аварійні служби.

Ізюмська міська військова адміністрація запевняє, що усім постраждалим буде надана всебічна допомога. Влада продовжує обстеження місць влучань та уточнення наслідків удару.