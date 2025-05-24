Предварительно, враг ударил баллистической ракетой "Искандер". В частности, такая летела в направлении города. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на мониторинговые ресурсы.

Актуально Россия снова атакует Украину "Шахедами": угроза в Киеве и ряде областей

Удар по Изюму: что известно

Примерно в 4:30 в ряде областей объявили воздушную тревогу. В то же время мониторинговые ресурсы сообщили об угрозе баллистики из Воронежской области.

Впоследствии появилась информация о движении ракеты в сторону Изюма и о взрыве в городе.

Кроме того, сообщают на город летит группа "Шахедов".

Сейчас официальной информации о взрывах в Изюме нет. Угроза для города и Харьковской области все еще продолжается.

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Добавим, что этой ночью Россия ударила также баллистикой по Киеву. Кроме того, враг бил по столице "Шахедами". В результате комбинированной атаки обломки упали на жилые дома, во многих районах возникли пожары.