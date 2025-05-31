Известно о по меньшей мере одном пострадавшем. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Сумскую ОГА.

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Повреждения есть в жилом секторе

Местные власти отметили: пострадавшему оказали помощь на месте. Однако данные о пострадавших – пока предварительные.

Повреждения есть в жилом секторе, а также под удар попали и складские помещения. Они – разрушены.

В Сумской ОГА говорят, что последствия атаки уточняют. Расширенную информацию обнародуют на официальных каналах позже.



Отметим, что вечером 30 мая Россия снова запустила дроны-камикадзе. Вероятно, как и в предыдущие дни, запуск "Щахедов" осуществили с нескольких направлений – востока и юга.

Обратите внимание! 27 мая Россия попала дроном "Ланцет" по блокпосту. Там как раз находился полицейский, его доставили в больницу.