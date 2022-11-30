Так, 250 приговоренных к принудительным работам, которые отбывают наказание в Нижнем Тагиле, планируют "трудоустроить" на "Уралвагонзавод". Об этом сообщили росСМИ.

Уже почти 90 тысяч оккупантов поехали в Кобзон: потери врага по состоянию на 30 ноября

Российские зеки будут строить танки

Вражеские СМИ утверждают, что заключенные не получат доступ к "секретной информации". Мол, будто их будут привлекать только к вспомогательным работам. В частности, осужденные будут работать:

операторами станков,

сверлителями,

токарями,

фрезеровщиками,

шлифовщиками,

электросварщиками,

слесарями,

машинистами крана.

Интересно, от 4 до 20% зарплаты заключенных заберут в пользу России.

Обратите внимание! Ранее глава материнской корпорации "Уралвагонзавода" – "Ростеха" рассказывал, что сотрудники предприятия вынуждены работать в три-четыре смены. По данным ORYX, оккупанты уже потеряли в войне против Украины до 40% своих танков. Они либо полностью уничтожены, либо повреждены, либо затрофеены.



Кстати, "Уралвагонзавод" – это единственный в России завод, выпускающий танки Т-72 и Т-90.

Российские студенты собирают беспилотники

Недавно стало известно, что российские студенты будут собирать беспилотники. Только за один месяц молодые россияне должны сделать около сотни дронов. Такую задачу поставили перед студентами Приморского края России. Похоже, что у захватчиков проблемы не только с пополнением личного состава, но и со специалистами.

Вас может заинтересовать – Как горят российские танки: смотрите мощное видео