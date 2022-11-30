Так, 250 засуджених до примусових робіт, що відбувають покарання в Нижньому Тагілі, планують "працевлаштувати" на "Уралвагонзавод". Про це повідомили росЗМІ.

До речі Уже майже 90 тисяч окупантів поїхали до Кобзона: втрати ворога станом на 30 листопада

Російські зеки будуватимуть танки

Ворожі ЗМІ переконують, що в'язні не отримають доступ до "секретної інформації". Мовляв, начебто їх залучатимуть лише до допоміжних робіт. Зокрема, засуджені будуть працювати:

операторами верстатів,

свердлувальниками,

токарями,

фрезерувальниками,

шліфувальниками,

електрозварювальниками,

слюсарями,

машиністами крана.

Цікаво, від 4 до 20 % зарплати в'язнів заберуть на користь Росії.

Зверніть увагу! Раніше глава материнської корпорації "Уралвагонзавода" – "Ростеха" розповідав, що співробітники підприємства змушені працювати у три-чотири зміни. За даними ORYX, окупанти вже втратили у війні проти України до 40% своїх танків. Вони або повністю знищені, або ушкоджені, або ж затрофеєні.



До речі, "Уралвагонзавод" – це єдиний у Росії завод, що випускає танки Т-72 та Т-90.

Російські студенти збирають безпілотники

Нещодавно стало відомо, що російські студенти збиратимуть безпілотники. Лише за один місяць молоді росіяни мають зробити близько сотні дронів. Зокрема, таке завдання поставили перед студентами Приморського краю Росії. Схоже, що в окупантів проблеми не лише з поповненням особового складу, а і з фахівцями.

Вас може зацікавити – Як горять російські танки: дивіться потужне відео