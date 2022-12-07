Ряд маразматических заявлений распространили росСМИ, сообщает 24 канал. Путину перед выступлением забыли выдать таблетки. Поэтому в этот раз бункерный дед показал, что уже выкашлял свой мозг.

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Он заявил, что Россия борется за свои "национальные интересы". Да еще – мирными средствами.

К слову, на ноябрь 2022 года страна-террорист выпустила по Украине уже более 4700 ракет. Российские оккупанты фактически стирают с лица земли целые населенные пункты.

Кроме того, Путин в очередной раз рассказал любимую басню о том, что Россия "ничего не начинала". В то же время, Азовского моря ей хочется.

Как бы там ни было, все, что светит России – черные пакеты. По состоянию на 7 декабря Генштаб ВСУ сообщил, что уничтожить удалось уже 92 740 оккупантов. На концерте у Кобзона – аншлаг.

Примите во внимание! Перед выступлением Путина всем участникам разговора подробно рассказали, какие вопросы нельзя задавать, чтобы не расстроить бункерного деда. В частности, о потерях России лучше вообще не упоминать.