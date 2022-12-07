Низку маразматичних заяв поширили росЗМІ, повідомляє 24 канал. Путіну перед виступом забули видати таблетки. Тому цього разу бункерний дід продемонстрував, що вже викашляв свій мозок.

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Він заявив, що Росія бореться за свої "національні інтереси". Та ще й – мирними засобами.

До слова, станом на листопад 2022 року країна-терористка випустила по Україні вже понад 4700 ракет. Російські окупанти фактично стирають з лиця землі цілі населені пункти.

Окрім того, Путін вкотре розповів улюблену байку про Росія "нічого не починала". Водночас Азовського моря їй хочеться.

Хай там як, все, що світить Росії – чорні пакети. Станом на 7 грудня Генштаб ЗСУ повідомив, що знищити вдалося вже 92 740 окупантів. На концерті у Кобзона – аншлаг.

Зауважте! Перед виступом Путіна усім учасникам розмови детально розповіли, які питання не можна ставити, щоб не засмутити бункерного діда. Зокрема, про втрати Росії краще було взагалі не згадувати.