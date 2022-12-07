Еще чуть-чуть и программы Соловьева не захотят смотреть даже россияне. Его зрителями могут быть только безумцы.

К теме У Кремля серьезные проблемы: в ISW объяснили последние абсурдные поступки Путина и его пропаганды

Соловьев закричал к украинцам на немецком

Разобрать, что имел в виду пропагандист сложно. Однако свой маразм он начал с истории о "8 лет бамбили Донбасс". Кстати, в лучших традициях российской пропаганды Соловьев обвинил Вооруженные Силы Украины в том, что делают россияне. Мол, наши военные испытывают какие-то мнимые "провалы" и за это мстят.

Это очень забавно, ведь ситуация диаметрально противоположна. Неудачи на фронте испытывают именно россияне и именно они обстреливают гражданское население.

Далее Соловьев внезапно взорвался на немецком языке. Кстати, в этот момент было забавно наблюдать за выражениями лица других находившихся в студии россиян. Они тоже не ожидали такого развития событий.

Соловьев закричал свои маразмы на немецком: видео

Пропагандист заявил, что "мелкий украинский рейх" не имеет права на существование. Ну, здесь мы с ним согласны, ведь его и не существует.

Вишенкой на торте из маразма стал совет украинцам от Соловьева. Он призвал всех "уходить к своим хозяевам в Германию".

Обратите внимание! Это не первый раз Соловьев кичится своим знанием немецкого языка. Ранее он уже сравнивал канцлера Германии Олафа Шольца с тираном Адольфом Гитлером. Такое "божественное" сравнение пропагандист сопровождал возгласами на немецком.