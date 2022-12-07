Ще трохи і програми Соловйова не захочуть дивитися навіть росіяни. Його глядачами можуть бути лише божевільні.

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Соловйов закричав до українців німецькою

Розібрати, що саме мав на увазі пропагандист складно. Однак свій маразм він почав з історії про "8 лєт бамбілі Донбас". До речі, у найкращих традиціях російської пропаганди Соловйов звинуватив Збройні Сили України у тому, що роблять росіяни. Мовляв, наші військові зазнають якихось уявних "провалів" і за це мстять.

Це дуже кумедно, адже ситуація діаметрально протилежна. Невдачі на фронті мають саме росіяни і саме вони обстрілюють цивільне населення.

Далі Соловйов раптово вибухнув німецькою мовою. До речі, у цей момент було кумедно спостерігати за виразами обличчя інших росіян, які були у студії. Вони теж не очікували такого розвитку подій.

Соловйов закричав свої маразми німецькою: відео

Пропагандист заявив, що "дрібний український рейх" немає права на існування. Ну, тут ми з ним погоджуємося, адже його і не існує.

Вишенькою на торті з маразму стала порада українцям від Соловйова. Він закликав усіх "йти до своїх господарів у Німеччину".

Зверніть увагу! Це не вперше Соловйов хизується своїм знанням німецької мови. Раніше він вже порівнював канцлера Німеччини Олафа Шольца з тираном Адольфом Гітлером. Таке "божественне" порівняння пропагандист супроводжував вигуками німецькою.