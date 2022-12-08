Таку думку висловив 24 каналу російський правозахисник та опозиційний політик Марк Фейгін. Він вважає, що у сучасному світі сховатися нікуди не можна, тим паче фігурам такого масштабу.
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Марк Фейгін переконаний, що план евакуації вищих чиновників Росії до третьої країни нереальний. Через це у Кремлі розуміють, що треба "йти до кінця" у війні проти України, бо насправді сховатися немає де.
Прихистити Путіна ніхто не захоче
Російський правозахисник вважає, що жодна країна світу не триматиме у себе російських військових злочинців, навіть якщо цим державам запропонують щось цінне або ж чинитимуть на них тиск.
До того ж, зауважив Фейгін, у сучасному світі дуже легко встановити, де перебуває та чи інша особа.
Це ж не Друга світова війна, після якої мало кому із гітлерівців вдалося втекти. І навіть їх виловлювали. Наприклад, Айхмана в Аргентині. І потім повісили,
– сказав Фейгін.
Фейгін припустив, що навіть якщо Путін зробить пластичну операцію і ходитиме самітником із паличкою навколо монастиря та проситиме милостиню, його все одно вирахують.
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Російського диктатора "продадуть"
Він переконаний, що у разі втечі Путіна його банально продадуть. При чому це стосується як Китаю, так і Венесуели або ж Північної Кореї.
Це питання торгівлі. Це не питання переконань, ідеології чи репутації. Що більше запропонують, то дорожче продадуть,
– зазначив російський опозиційний політик.
Фейгін вважає, що якраз "найзапекліші друзі" Росії першими і продадуть її чиновників.
Венесуела легко продасть кого завгодно за зняття санкцій. І всякі Мадури (Ніколас Мадуро – президент Венесуели – 24 канал) дадуть можливість викрасти російських чиновників,
– сказав Марк Фейгін.
Саме тому російський правозахисник вважає, що кремлівське керівництво навряд чи серйозно готує план евакуації.
Плани Путіна щодо війни: останні новини
- Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк переконаний, що Кремль взимку планує тероризувати мирне населення України через поразки на фронті. Зокрема мовиться про продовження масованих ракетних ударів по критичній інфраструктурі України.
- Генерал армії США Марк Міллі вважає, що Путін й далі робить катастрофічні помилки у війні. Однак попри те, що Кремль зазнав поразки у війні загалом, попереду ще чимало бойових дій.
- Російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко впевнений, що порятунок Путіна – єдина мета війни, яку Кремль розв’язав проти України. Інших цілей не залишилося.