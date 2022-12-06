Лукашенко заметно активизировался и впервые заговорил уже не отговорками, а прямыми угрозами в адрес Украины. Вероятно, простора для маневра у Лукашенко остается все меньше, поэтому он осознает, что Кремль будет его держать, пока он приносит хоть какую-то пользу. 24 канал проанализировал, что могло происходить за занавесом тайных переговоров Шойгу и Лукашенко.

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Пошел ли Лукашенко на объединение армий с Россией

Сергей Шойгу посетил Минск сразу после провальной встречи в рамках ОДКБ. Фактически, Шойгу приехал к единственному реальному союзнику, который остался у России.

Российские бомбардировщики продолжают обстрелы Украины с территории Беларуси, а российская армия использует местные полигоны для тренировки мобилизованных. При этом Минск всячески помогает россиянам с материальным обеспечением, поэтому вопросы этих поставок также поднимались во время встречи.



Полигон в Беларуси для подготовки российских войск / Фото ГУР Минобороны Украины

Обратите внимание! В медийном пространстве идет постоянное обсуждение предполагаемого нападения с территории Беларуси. Сегодня этот сценарий считается маловероятным, однако визит Шойгу мог стать еще одним дополнительным рычагом давления, чтобы склонить Лукашенко к полному вовлечению в войну.

Сам Лукашенко прямо говорит, что учения российских военных вместе с белорусскими приводит к тому, что они научились работать "как единая группировка, как единая армия" и согласился делать все необходимое согласно "реальному соглашению".

Лукашенко здесь упоминает соглашение о так называемом "Союзном государстве", и определенные изменения в этот документ также были внесены во время визита Шойгу. Имеется ли в виду прямое объединение армий – неизвестно.

Соглашение предусматривает порядок управления общей группировкой в военное время, а также взаимодействие вооруженных сил обеих стран в мирное время. Пока что с точки зрения ситуации в Беларуси он может трактоваться не совсем как военное время, по крайней мере, по мнению Лукашенко, Шойгу или Путина,

– отметил глава Объединенного переходного комитета Беларуси Павел Латушко в комментарии 24 каналу.

Скорее всего, Лукашенко концентрируется именно на поставках военной техники и использования белорусской территории для учений, ведь прямое вовлечение в войну армии Беларуси он до этого всячески избегал.

Более того, по сообщениям мониторинговых групп, на территории Беларуси пока недостаточно российских войск, чтобы осуществить повторное наступление на Киев или другие украинские города и села.

Участие белорусской армии не обсуждается уже давно. Мы не видим концентрации войск Беларуси на южном направлении, то есть на севере Украины. Мы не видим подготовки или учений для предстоящей атаки. Все публичные действия, проводимые Беларусью, направлены на защиту территории, то есть они абсолютно серьезно считают, что Украина или белорусские добровольцы перейдут границу и пойдут в атаку,

– заявил руководитель проекта "Белорусский Гаюн" Антон Мотолько 24 канала.

У Лукашенко сейчас есть два железобетонных аргумента против использования белорусских войск в войне с Украиной. Во-первых, неизвестно как себя поведет генералитет и военные, ведь в отличие от российских мобиков с дальнего Востока, белорусы способны открыть интернет и посмотреть, что именно их будет ждать в Украине.

Во-вторых, если даже представить, что белорусская армия самоотверженно пойдет на смерть, а генералы не взбунтуются, после того, как эти войска будут перемолоты в Украине, а частично даже завербованы разными российскими добробатами и ЧВК, Лукашенко потеряет свой последний козырь.

Не следует тешить себя иллюзиями, что Лукашенко является неким гарантом безопасности Украины, сдерживающим белорусскую армию. Если он и пытается не допустить участие армии Беларуси в войне, то только потому, что он понимает, к каким последствиям это может привести внутри Беларуси: для него, его безопасности и безопасности его семьи,

– подчеркивает Антон Мотолько.

Сегодня Лукашенко нужен Кремлю как фигура, наделенная серьезной легитимностью в Беларуси, и речь здесь не о простом народе, который в основном диктатора ненавидит. Его следует сохранить, чтобы иметь контроль над номенклатурой и всей вертикалью власти.



Встреча Шойгу с Лукашенко и Хрениным / Фото белорусских СМИ

Все процессы в стране сейчас завязаны именно на Лукашенко. Если он потеряет армию, которая сегодня фактически защищает только его, у Кремля не останется ни одного аргумента против, чтобы убрать Лукашенко и поставить на его место любого коррумпированного чиновника из низшего звена власти.

После физической смерти или исчезновения белорусского диктатора Россия сможет даже объявить официальную оккупацию Беларуси, прикрывшись соглашением о "Союзном государстве". Учитывая, что у РФ есть там собственные военные базы и несколько десятков тысяч военных, устроить это будет легко.

Как Лукашенко всеми силами пытался втянуть в войну ОДКБ

Хаос, который сейчас властвует в ОДКБ, является прямым показателем провальной войны России против Украины и той проблемой, которую Кремль точно не ожидал. Желання "зона влияния" России быстрыми темпами сократилась до одной Беларуси , и Лукашенко от этого проигрывает больше всего.

Важно! С начала полномасштабной войны во время всех встреч в рамках ОДКБ Лукашенко всячески призвал страны-члены этой организации приобщиться к военным действиям. Иногда Лукашенко даже прибегал к прямым угрозам лидерам этих стран. Впрочем, подобные призывы были полностью проигнорированы, а сама ОДКБ сегодня находится на грани развала.

Белорусский диктатор, возможно, считал, что в случае, если ОДКБ будет действовать по аналогии с НАТО, то есть все участники этой организации присоединятся к авантюре Кремля, в будущем ответственность за эту войну также удастся "размазать" по всем.

Дело в том, что в своей риторике Беларусь и Россия воюют не против Украины, а всего НАТО. И если бы к войне присоединились все или хотя бы некоторые члены ОДКБ, войну против Украины они могли бы презентовать как борьбу двух военно-политических блоков. Таким образом, ответственность уже была бы не персональной, где сейчас есть Путин и Лукашенко.

Таким образом, Лукашенко мог попытаться отбелиться от предоставления своей территории для атаки на Киев в начале вторжения. Российские войска совершили тогда сотни военных преступлений, и часть этой ответственности лежит на самом белорусском диктаторе. Но если бы им удалось привлечь ОДКБ, Лукашенко прямо заявлял бы, что он здесь ни при чем, а его действия были обусловлены выполнением определенных соглашений в рамках ОДКБ.

Кремль не даст Лукашенко сбежать

Владимир Путин и Сергей Шойгу понимают, что Александр Лукашенко сейчас единственный реальный союзник России. Они также осознают, что при первой же возможности белорусский диктатор готов отказаться от этого союзничества, поэтому им всеми силами надо отрезать Лукашенко пути отступления.

Недавно при довольно странных обстоятельствах умер глава МИД Беларуси Владимир Макей. Многие эксперты утверждают, что Макей был едва ли не вторым человеком в государстве и отвечал за налаживание отношений с Западом.

В то же время ошибочно считать Макея либеральным или прозападным чиновником. Не следует забывать о его опыте работы в КГБ, в администрации президента. Макей был полностью подконтрольной Лукашенко фигурой и поддерживал все пророссийские интересы, не противоречащие интересам самого Лукашенко,

– замечает Антон Мотолько.

В настоящее время неизвестно, как умер глава белорусского МИД. Этим вопросом обещают заняться расследователи Bellingcat, чтобы установить причастны ли россияне к смерти министра. Но так или иначе смерть Макея очень сильно переплетается с резким изменением риторики Александра Лукашенко.

Обратите внимание! Еще летом Лукашенко заявлял, что, по его мнению, "спецоперация" России затянулась, поздравлял украинцев с Днем Независимости и даже восхищался, по крайней мере, публично, украинской армией. То есть всеми силами посылал сигналы Украине и Западу, притворяясь жертвой обстоятельств. В конце ноября он резко сменил риторику. Во время провального саммита ОДКБ Лукашенко призвал Украину к переговорам, потому что в противном случае "Украина прекратит свое существование". Подобные апокалиптические прогнозы он обвинял и в участниках ОДКБ, фактически, угрожал всем самым ужасным последствиям.

Уже через 2 дня после этого умирает Владимир Макей, может быть, единственный человек, который осторожно контролировал процесс интеграции Беларуси с Россией. Приблизительно через неделю после этого, с целью закрепления результата, в Минск приезжает Шойгу. Визит Шойгу имел целью показать Лукашенко, что ему уже некуда деться, поэтому для него единственный путь – идти на полную интеграцию с Россией.

Россия и Беларусь внесли изменения в соглашение о "Союзном государстве"

Главы минобороны России и Белоруссии подписали протокол о внесении изменений в соглашение о "Союзном государстве" именно в военной отрасли. После подписания Шойгу даже отдельно отметил "решительность Беларуси в готовности совместно обеспечить военную безопасность Союзного государства".



Шойгу и Хренин подписывают изменения в соглашение о "Союзном государстве" / БелТА

Пока не ясно, какие именно изменения внесли в это соглашение, и будет ли это фактическое объединение армий России и Беларуси. Однако во время встречи Шойгу неоднократно отмечал защиту "Союзного государства" от давления НАТО и США. Учитывая миграционный кризис на польско-белорусской границе, который Лукашенко с Путиным устроили в прошлом году, растет и вероятность новых провокаций против Польши.

Впрочем, скорее всего, Шойгу заинтересован в том, чтобы вымести все запасы военной техники и оружия, остающегося на белорусских складах. Острой нехватки людей в российской армии пока нет, все дыры они затыкают мобилизованными или освобожденными заключенными. Россия чувствует настоящий голод в вооружении, а Беларусь стала главным поставщиком оружия для России, поэтому эту цепочку поставок нужно закрепить и даже увеличить.

Важно, что сначала Шойгу встречался с Лукашенко тет-а-тет. Впоследствии был расширен состав. Я так понимаю, что Шойгу передал что-то конфиденциальное Лукашенко лично от Путина, без свидетелей,

– утверждает Павел Латушко.

Кремль сейчас вряд ли станет напрямую вовлекать белорусскую армию в войну. В таком случае все риски, которые могут повлечь подобный шаг, полностью перекрывают все выгоды. Впрочем, в далекой перспективе, россияне могут попытаться снова атаковать Киев, а подобное соглашение лишь делает невозможным попытки Лукашенко как-то заблокировать такой план России.

Александр Лукашенко сегодня упускает последние возможности для маневра – чем больше подобных соглашений он подписывает, тем меньше власти он оставляет за собой. Когда у Лукашенко окончательно закончатся какие-либо ходы, Кремль его с легкостью уберет, а саму Беларусь объявит новым субъектом Российской Федерации.

У Москвы уже есть большой опыт по присоединению территорий без согласия населения. А с соглашением о "Союзном государстве" этот процесс даже приобретает определенную легитимность, по крайней мере, в глазах россиян и определенной части населения Беларуси.