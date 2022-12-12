Кілька днів тому про таку ймовірність у своєму телеграм-каналі повідомив, посилаючись на інсайдерські джерела, російський політолог Аббас Галлямов, який колись працював у команді Путіна та писав для нього промови. Про деталі цього плану втечі він розповів 24 каналу.

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Втеча – наразі запасний варіант

За словами Галлямова, ця втеча є планом другого чи навіть третього порядку, запасним і допоміжним варіантом. Тобто це не означає, що у Кремлі вже збирають валізи, поставили хрест на своїх перспективах і думають лише про відступ. Насправді вони продовжують боротися, і далі чіплятимуться за владу. Однак найважливішим є все ж те, що вони вже не виключають для себе поразки.

За наявною у політолога інформацією, підготовка до реалізації цього проєкту евакуації, який назвали "Ноїв Ковчег", почалася ще навесні, у березні – квітні, коли стало зрозуміло, що план бліцкригу провалився. Тоді багато людей з путінського оточення буквально впали в паніку. Адже ніхто не очікував, що Україна відповість настільки потужними ударами, російська армія виявиться зовсім не боєздатною, а Захід, чи радше майже увесь світ стане набагато більш консолідованим, аніж передбачалося.

У той момент вони зрозуміли, що все це може закінчитися колапсом, і почали пропрацьовувати цей варіант на випадок відступу,

– наголосив Галлямов.

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Які шляхи для відходу розглядали росіяни

Так, спершу кремлівські еліти планувати тікати до Китаю, але швидко розчарувалися в ньому. Адже на китайців, як то кажуть, де сядеш, там і злізеш, тим паче, що вони не церемоняться з тими, хто програв. Росіяни усвідомили, що у складних відносинах Китаю і Штатів є напрямки, де можна торгуватися, тож китайці зможуть без проблем здати їх у Гаагу.

Альтернативний варіант запропонував голова "Роснафти" Ігор Сєчин – один із найближчих до Путіна людей ще з часів петербурзького періоду. Він запропонував тікати до Венесуели, адже має дуже хороші стосунки з тамтешнім нелегітимним президентом Ніколасом Мадуро.

Тож вже з червня права рука Сєчина Юрій Курилін, віцепрезидент "Роснафти", який має американське громадянство, поїхав до Америки займатися підготовкою "Ноєвого ковчега".

Галлямов підкреслив, що це – лише відомі йому деталі цього плану. Сам він дуже секретний, і, ймовірно, не менш масштабний.

Що кажуть про кремлівський "Ноїв ковчег"