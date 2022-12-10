Про це 24 каналу розповів російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко. На його думку, щойно у Кремлі виникне відчуття поразки і що настав час бігти, оточення президента країни-агресорки почне знищувати одне одного, немов павуки у банці.
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Російський опозиціонер не відкидає сценарію втечі Володимира Путіна. Він вважає, що це може стати реальністю після поразки у війні.
Втече до Південної Америки, як гітлерівці
На запитання, куди саме може втекти диктатор, Яковенко провів історичну паралель, порівнявши путінський та гітлерівський режими.
Є така стара добра фашистська традиція. Фашисти після поразки бігли до Південної Америки. Я думаю, що не треба її порушувати,
– сказав Яковенко.
При чому, на думку російського опозиціонера, втеча Путіна матиме обвальний характер. Після такого вчинку представники "російської еліти" почнуть знищувати самі ж себе.
Ігор Яковенко про ймовірний план втечі Путіна: дивіться відео
Втеча Путіна: чи це реально
- Російський правозахисник Марк Фейгін переконаний, що у глобальному світі не можна сховатися нікуди, тому у Кремлі наврядчи розглядають втечу Путіна до третіх країн. А навіть якщо таке станеться, то російського диктатора продадуть навіть дружні країні.
- Водночас у соцмережах почали з’являтися інсайдери, що Путін Новий рік планує провести у бункері, а не традиційно у Сочі. Все через те, що диктатор боїться за своє життя.
- Радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк вважає, що Путін має усмішку маніяка і кардинально інший погляд на всі явища. Тому диктатор може планувати все, що завгодно, зокрема і втечу.