Таку думку 24 каналу озвучив радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк. Раніше повідомлялось про те, що Путін хоче втекти до Венесуели.

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У Путіна усмішка маніяка

Подоляк розповів, що Путін продемонстрував себе в усій своїй красі 7 грудня на зустрічі з радою з прав захисту людини. Це, звісно, вже звучить як оксюморон у Росії, але тим не менш. На цій зустрічі Путін сказав, що "СВО буде тривати ще довго, але в неї є успіхи у вигляді певних захоплених територій і прирізаної певної кількості українців".

У нього була усмішка маніяка. Очевидно, що це за психотип. Якщо б у 2008 році прийняли потрібні рішення щодо порушення міжнародного права, не було б 2014 року,

– зазначив радник голови Офісу Президента України.

Він додав, якби у 2014 році світ жорсткіше поставився до анексії Криму, підтримав би Україну зброєю, не було б зараз кривавої війни у 2022 році. Те, яким насправді є Путін було зрозуміло після Беслану в 2003 році. Треба було не загравати з ним і не боятись його.

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Путін живе в паралельному світі

За словами радника голови Офісу Президента України, Путін узагалі живе в паралельному світі. Він заявив про те, що йому вдалось те, чого не вдалось Петру І – дійти до Азовського моря й оголосити його внутрішнім морем Росії. Хоча в Росії Таганрог стоїть на узбережжі Азовського моря.

"Він так само може сказати, що ніхто у світі не використовував крилаті ракети масово по об'єктах енергетики, а він це зробив. Добре, то що, дати йому Нобелівську премію чи що? Зрозуміло, що він не відноситься до людської цивілізації як такої, з точки зору цінностей. Уже 20 років усім зрозуміло, що в них інший погляд на те, що таке людина", – зауважив Подоляк.

Він також сказав, що загалом непогано те, що Путін постійно публічно фіксує факти військових злочинів. У такому разі слідству навіть доводити нічого не треба, бо ось є заяви диктатора про те, які насправді мотиви цієї війни – вбити українців, захопити території.

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