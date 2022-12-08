Такое мнение 24 каналу озвучил советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк. Ранее сообщалось о том, что Путин хочет бежать в Венесуэлу.

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У Путина улыбка маньяка

Подоляк рассказал, что Путин продемонстрировал себя во всей своей красоте 7 декабря на встрече с советом по правам защиты человека. Это, конечно, уже звучит как оксюморон в России, но, тем не менее. На этой встрече Путин сказал, что "СВО продлится еще долго, но у нее есть успехи в виде определенных захваченных территорий и прирезанного определенного количества украинцев".

У него была улыбка маньяка. Очевидно, что это за психотип. Если бы в 2008 году приняли нужные решения о нарушении международного права, не было бы в 2014 году,

– отметил советник главы Офиса Президента Украины.

Он добавил, если бы в 2014 году мир жестче отнесся к аннексии Крыма, поддержал бы Украину оружием, не было бы сейчас кровавой войны в 2022 году. То, каким на самом деле является Путин, было понятно после Беслана в 2003 году. Надо было не заигрывать с ним и не бояться его.

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Путин живет в параллельном мире

По словам советника главы Офиса Президента Украины, Путин вообще живет в параллельном мире. Он заявил о том, что ему удалось то, чего не удалось Петру I – дойти до Азовского моря и объявить его внутренним морем России. Хотя в России Таганрог стоит на побережье Азовского моря.

"Он так же может сказать, что никто в мире не использовал крылатые ракеты массово по объектам энергетики, а он это сделал. Хорошо, что дать ему Нобелевскую премию или что? Понятно, что он не относится к человеческой цивилизации как таковой , с точки зрения ценностей. Уже 20 лет всем понятно, что у них другой взгляд на то, что такое человек", – заметил Подоляк.

Он также сказал, что в общем-то неплохо то, что Путин постоянно публично фиксирует факты военных преступлений. В таком случае следствию даже доказывать ничего не нужно, потому что есть заявления диктатора о том, какие на самом деле мотивы этой войны – убить украинцев, захватить территории.

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