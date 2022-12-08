Об этом в своем стриме рассказал военный эксперт Олег Жданов, передает 24 канал. Он отметил, что пока неясно, какие именно территории. Возможно, глава Кремля имел в виду оккупированные Россией части Запорожской, Херсонской, Донецкой областей и почти всю Луганскую.
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Извращение фактов
По словам военного эксперта, оказывается, что для Путина захват чужих территорий – это радость.
Жданов отметил, что во время своего выступления глава Кремля признал, что ведет войну против Украины, а не так называемую специальную военную операцию.
То есть в начале речи он назвал ее "СВО", а затем заявил, что "война была начата не нами, а в 2014 году после госпереворота - властью Украины". Такая вот интерпретация,
– подчеркнул он.
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По мнению Олега Жданова, это полное извращение фактов.
"Русские спецсилы, ворвавшиеся в Славянск и Краматорск и оттуда начинавшие активные боевые действия, и российские войска, выдвинувшиеся из Севастополя по территории Крыма, захватывая объекты на полуострове, - именно это, по логике Путина считается, что "украинский власть начала войну против Российской Федерации", – отметил эксперт.
Заявления Владимира Путина: важно
- Владимир Путин выполз из бункера в онлайн, чтобы выдать ряд лживых заявлений. В этот раз бункерный дед заявил, что Россия борется за свои "национальные интересы". Да еще и "мирными средствами". Кроме того, Путин в очередной раз рассказал любимую басню о том, что Россия "ничего не начинала".
- Российский диктатор заявил, что не все из 300 тысяч российских мобилизованных воюют против Украины. Также он сказал, будет ли вторая волна мобилизации граждан на специальную военную операцию.
- Путин решил высказаться по поводу дезертирства, которое все чаще присутствует в российской армии. Но глава страны-агрессора, как всегда, соврал россиянам – вспомнил о дезертирах в ВСУ, которых "якобы жестоко расстреливают". Об этом глава Кремля заявил на встрече с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека, сообщают росСМИ.