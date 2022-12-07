Путин проводил онлайн-заседание совета по правам человека, передает 24 канал. Он заговорил об отстаивании прав жителей Донбасса, который почти полностью разрушила его армия.

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В Кремле заговорили о репарациях

Путин рассказывает, будто права жителей Донбасса игнорировало мировое сообщество. Как всегда, диктатор предъявил обвинения в сторону Запада. Мол, интернациональная доктрина прав человека употребляется для оправдания идеологического доминирования Запада.

Более того, диктатор осмелился заявить, что Россия может потребовать от Украины выплаты репараций. Хотя всем известно, что Россия будет платить репарации за совершенное горе в Украине. Между тем Путин говорит о "возмещении Украиной ущерба, нанесенном Донбассу", цинично добавляя, мол, "это лишним не будет".

Путин признал, что ведет войну

После 9 месяцев полномасштабного вторжения Путин наконец признал, что Россия ведет войну против Украины, а не "спецоперацию", хотя этот термин часто раздавался в выступлении диктатора. Он заявил, что войну начала не Россия, а украинские власти в 2014 году.

Глава Кремля и отметил "достижения" своего захватнического войска. Сказал, что Азовское море стало внутренним для России. Путин назвал это достижением, потому что этого еще добивался Петр первый.

Обратите внимание! Для участников заседания подготовили список вопросов , которые нельзя было поднимать. Например, говорится о якобы казни вагнеровца Евгения Нужина. Кроме того, просили "осторожно" говорить о "мобиках" и их обеспечении, чтобы не огорчать Путина.

Ядерные угрозы

Путин традиционно решил попугать "ядеркой". Он сказал, что "угроза ядерной войны нарастает". Однако добавил, что Россия якобы никогда не применит ядерное оружие первым, хотя хвастается, что ядерные силы России находятся в "продвинутом состоянии".

Глава Кремля, ведущий кровавую войну против украинцев, заявил, что Москва ориентируется на "мирные механизмы". Но снова пригрозил, что при необходимости Россия готова защищать себя всеми имеющимися средствами.

Путин заявил, что Польша "хочет захватить Запад Украины"

Новые сказки президент России стал придумывать и о Польше. Он сказал, что какие-то "националистические группировки Польши" вроде бы "спят и видят", чтобы захватить западные области Украины.

Конечно, по словам Путина, "единственным гарантом суверенитета и целостности Украины могла стать только Россия". Впрочем, уже очевидно, что Россия может являться лишь гарантом непровоцированной агрессии против мирных жителей.

Более того, Запад Украины Путин назвал "историческими территориями, которые Украина получила от Сталина". Похоже, это еще одно доказательство, что уроки истории российский диктатор прогуливал.

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Другая чепуха об Украине и своей мобилизации

В этот раз Путин превысил уровень собственного абсурда, заявив, что украинцы расстреливают перед строем военных за уход с боевых позиций. Вероятно, диктатор перепутал такие "обычаи" с порядками своей армии. Хотя говорит, мол, в российских вооруженных силах ничего подобного нет.

️Уверяет, что и дезертирства среди российских военнослужащих нет, а есть лишь частные случаи.