Путін проводив онлайн-засідання ради з прав людини, передає 24 канал. Він заговорив про відстоювання прав жителів Донбасу, який майже вщент зруйнувала його армія.

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У Кремлі заговорили про репарації

Путін розказує, нібито права жителів Донбасу ігнорувала світова спільнота. Як завжди, диктатор видав звинувачення у бік Заходу. Мовляв, міжнародна доктрина прав людини використовується для виправдання ідеологічного домінування Заходу.

Ба більше, диктатор насмілився заявити, що Росія може вимагати від України виплати репарацій. Хоча всім відомо, що це Росія платитиме репарації за скоєне горе в Україні. Тим часом Путін говорить про "відшкодування Україною збитків, завданих Донбасу", цинічно додаючи, мовляв, "це зайвим не буде".

Путін визнав, що веде війну

Після 9 місяців повномасштабного вторгнення Путін нарешті визнав, що Росія веде війну проти України, а не "спецоперацію", хоча цей термін часто лунав у виступі диктатора. Він заявив, буцімто війну почала не Росія, а українська влада у 2014 році.

Глава Кремля і відзначив "здобутки" свого загарбницького війська. Сказав, що Азовське море стало внутрішнім для Росії. Путін назвав це досягненням, бо, мовляв, цього ще добивався Петро перший.

Зверніть увагу! Для учасників засідання підготували список питань, які не можна було піднімати. Наприклад, мовиться про начебто страту вагнерівця Євгена Нужина. Крім того, просили "обережно" говорити про "мобіків" та їхнє забезпечення, аби не засмучувати Путіна.

Ядерні погрози

Путін традиційно вирішив полякати "ядеркою". Він сказав, що "загроза ядерної війни наростає". Однак додав, що Росія нібито ніколи не застосує ядерну зброю першою, хоча хвалиться, буцімто ядерні сили Росії перебувають у "просунутому стані".

Глава Кремля, який веде криваву війну проти українців, заявив, що Москва орієнтується на "мирні механізми". Але знову пригрозив, що при необхідності Росія готова захищати себе всіма наявними засобами.

Путін заявив, що Польща "хоче захопити Захід України"

️Нові казки президент Росії став вигадувати і про Польщу. Він сказав, що якісь "націоналістичні угруповання Польщі" начебто "сплять і бачать", аби захопити західні області України.

Звичайно, за словами Путіна, "єдиним гарантом суверенітету та цілісності України могла стати лише Росія". Втім, вже очевидно, що Росія може бути лише гарантом неспровокованої агресії проти мирних жителів.

Ба більше, Захід України Путін назвав "історичними територіями, які Україна отримала від Сталіна". Схоже, це черговий доказ, що уроки історії російський диктатор прогулював.

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Інші нісенітниці про Україну та свою мобілізацію

Цього разу Путін перевищив рівень власного абсурду, заявивши, начебто українці розстрілюють перед строєм військових за відхід з бойових позицій. Ймовірно, диктатор переплутав такі "звичаї" з порядками своєї армії. Хоча каже, мовляв, у російських збройних силах нічого подібного немає.

️Запевняє, нібито й дезертирства серед російських військовослужбовців немає, а є лише окремі випадки;