Соответствующую декларацию в первом чтении приняли на Форуме свободных народов пост-России. Участники-представители провозгласили пять пунктов декларации, которые они обязались выполнить.

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Признание России страной-террористом

Отмечают, что Россия – страна-террорист, репрессирующая собственных граждан, колониально эксплуатирующая регионы, использующая практики насильственной ассимиляции, уничтожения и откровенного геноцида коренных народов внутри страны и народов вне страны.

Россия развязывает войны для захвата территорий соседних государств, чем не только нарушает международные нормы права и этики, но и обрекла десятки миллионов своих граждан на гибель, бедность и изоляцию.

– провозгласили в декларации.

Участники также подчеркнули, что Россия уже давно и безвозвратно потеряла какую-либо внутреннюю и внешнюю легитимность, поскольку в стране не функционируют независимые суды, отсутствует возможность смены власти путем честных выборов.

Все институты работают только в интересах коррумпированного имперского режима, возглавляемого военными преступниками.

Россия – это государство-банкрот. Поэтому мы своим решением о независимости и выходе из ее состава прекращаем существование России, как субъекта международного права,

– отметили в декларации.

Отделение свободных народов в отдельных государствах

Участники конференции сообщили, что существование всех новых независимых государств будет происходить только мирным путем. Любые территориальные, политические, экономические споры будут разрешаться только за столом переговоров.

Отказ от ядерного оружия

Все независимые государства построссийского пространства – обязались одномоментно с провозглашением и возвращением к собственной независимости и установлению де-факто суверенитета на своей земле – отказаться от ядерного и других видов оружия массового поражения с передачей их к утилизации НАТО или МАГАТЭ.

Выплата репараций

Участники обязались, что все активы и долги России, включая репарации государствам, пострадавшим от ее агрессии, пропорционально разделить между собой.

Для этого будет создана специальная международная конференция при участии стран ЕС и НАТО, а также стран, пострадавших от терроризма и войн, развязанных Россией за последние 30 лет, это: Молдова, Ичкерия, Сакартвело, Украина.

Пятое – трибунал над военными преступниками

В ходе конференции участники также определили, что все независящие страны построссийского страны обязуются провести открытый трибунал над террористами и военными преступниками.

А также реализовать программы денацификации и декоммунизации.

Каждое из государств гарантирует, что не будет прикрывать на своей территории преступников, находящихся под следствием.

Страны обязались сделать все возможное, чтобы наконец-то "демонтировать эту террористическую и колониальную империю – Российскую Федерацию".

Распад России неизбежен: что известно

Российская Федерация – образована путём 58 последовательных экспансий отдельных народов.

Согласно Декларации о принципах международного права (1970 год), все народы имеют право свободно определять свой политический статус, осуществлять экономическое, социальное и культурное развитие, в частности путем создания суверенного и независимого государства , свободного присоединения к независимому государству или объединения с ним, установление любого другого политического статуса

, свободного присоединения к независимому государству или объединения с ним, установление любого другого политического статуса В действительности выход одного субъекта безизбежно спровоцирует "эффект домино" и разрушение империи. Очевидно, что Россия до последнего будет сопротивляться и прибегать к терроризму и дальше.

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