Соответствующую декларацию в первом чтении приняли на Форуме свободных народов пост-России. Участники-представители провозгласили пять пунктов декларации, которые они обязались выполнить.

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  • Признание России страной-террористом

Отмечают, что Россия – страна-террорист, репрессирующая собственных граждан, колониально эксплуатирующая регионы, использующая практики насильственной ассимиляции, уничтожения и откровенного геноцида коренных народов внутри страны и народов вне страны.

Россия развязывает войны для захвата территорий соседних государств, чем не только нарушает международные нормы права и этики, но и обрекла десятки миллионов своих граждан на гибель, бедность и изоляцию.
– провозгласили в декларации.

Участники также подчеркнули, что Россия уже давно и безвозвратно потеряла какую-либо внутреннюю и внешнюю легитимность, поскольку в стране не функционируют независимые суды, отсутствует возможность смены власти путем честных выборов.

Все институты работают только в интересах коррумпированного имперского режима, возглавляемого военными преступниками.

Россия – это государство-банкрот. Поэтому мы своим решением о независимости и выходе из ее состава прекращаем существование России, как субъекта международного права,
– отметили в декларации.

  • Отделение свободных народов в отдельных государствах

Участники конференции сообщили, что существование всех новых независимых государств будет происходить только мирным путем. Любые территориальные, политические, экономические споры будут разрешаться только за столом переговоров.

  • Отказ от ядерного оружия

Все независимые государства построссийского пространства – обязались одномоментно с провозглашением и возвращением к собственной независимости и установлению де-факто суверенитета на своей земле – отказаться от ядерного и других видов оружия массового поражения с передачей их к утилизации НАТО или МАГАТЭ.

  • Выплата репараций

Участники обязались, что все активы и долги России, включая репарации государствам, пострадавшим от ее агрессии, пропорционально разделить между собой.

Для этого будет создана специальная международная конференция при участии стран ЕС и НАТО, а также стран, пострадавших от терроризма и войн, развязанных Россией за последние 30 лет, это: Молдова, Ичкерия, Сакартвело, Украина.

  • Пятое – трибунал над военными преступниками

В ходе конференции участники также определили, что все независящие страны построссийского страны обязуются провести открытый трибунал над террористами и военными преступниками.

А также реализовать программы денацификации и декоммунизации.

Каждое из государств гарантирует, что не будет прикрывать на своей территории преступников, находящихся под следствием.

Страны обязались сделать все возможное, чтобы наконец-то "демонтировать эту террористическую и колониальную империю – Российскую Федерацию".

Распад России неизбежен: что известно

  • Российская Федерация – образована путём 58 последовательных экспансий отдельных народов.
  • Согласно Декларации о принципах международного права (1970 год), все народы имеют право свободно определять свой политический статус, осуществлять экономическое, социальное и культурное развитие, в частности путем создания суверенного и независимого государства, свободного присоединения к независимому государству или объединения с ним, установление любого другого политического статуса
  • В действительности выход одного субъекта безизбежно спровоцирует "эффект домино" и разрушение империи. Очевидно, что Россия до последнего будет сопротивляться и прибегать к терроризму и дальше.

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