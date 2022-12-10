Об этом 24 каналу рассказал российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко. По его мнению, как только в Кремле возникнет ощущение поражения и что пора бежать, окружение президента страны-агрессорки начнет уничтожать друг друга, словно пауки в банке.

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Российский оппозиционер не исключает сценария побега Владимира Путина. Он считает, что это может оказаться реальностью после поражения в войне.

Убежит в Южную Америку, как гитлеровцы

На вопрос, куда может бежать диктатор, Яковенко провел историческую параллель, сравнив путинский и гитлеровский режимы.

Есть такая старая добрая фашистская традиция. Фашисты после поражения бежали в Южную Америку. Я думаю, что не надо ее нарушать,

– сказал Яковенко.

Причем, по мнению российского оппозиционера, бегство Путина будет носить обвальный характер. После такого поступка представители "русской элиты" начнут уничтожать сами себя.

Справка. В годы Второй мировой войны несколько стран в Южной Америке были лояльны к нацистам и давали им убежище. Одним из самых известных нацистов, скрывавшихся в Аргентине, был заведующий отделом гестапо Адольф Айхман. Его в 1960 году похитили израильские спецслужбы.

Игорь Яковенко о предполагаемом плане побега Путина: смотрите видео

Бегство Путина: реально ли это