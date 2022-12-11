Владімір Путін і його поплічники розглядають декілька країн, куди вони планують втекти: Венесуела, Китай, або Аргентина. Про це 24 каналу розповів російський опозиційний політик Гаррі Каспаров.
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Готуватись треба
За його словами, до цих чуток варто ставитись серйозно.
Було б дивно, якби люди, що накрали багато мільярдів доларів, не подбали про те, де їх сховати і куди втекти, якщо влада Росії впаде. Вони розуміють, що таке теж може трапиться. Поки бігти не треба, але готуватись до цього – так,
– наголосив він.
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Продадуть усі
Проте Каспаров вважає, що важко уявити, як і де можна сховатися в сучасному світі.
З моменту краху путінського режиму всі домовленості, які було укладено до того, зануляться. Його видасть навіть диктаторська країна, тому що її керівництву щось запропонують в обмін на Путіна і його оточення. Ті, хто програв, навіть з такими грошима, нікому не потрібні,
– наголосив опозиціонер.
На його думку, можливо, хтось з дрібних російських посадовців сховається, але головним фігурантам втекти не вдасться навіть у Центральноафриканську Республіку.
"Можливо у Північну Корею, хоча Кім Чен Ин їх також продасть. Продадуть усі, тому що буде запит міжнародної спільноти, щоб їх повернути й віддати справедливому суду", – підкреслив Гаррі Каспаров.
Подальша доля Владіміра Путіна
- На думку російського опозиційного журналіста Ігоря Яковенка, щойно у Кремлі виникне відчуття поразки й що настав час бігти, оточення президента країни-агресорки почне знищувати одне одного, немов павуки у банці. Російський опозиціонер не відкидає сценарію втечі Володимира Путіна. Він вважає, що це може стати реальністю після поразки у війні.
- Видання Bloomberg вважає, що навряд чи Путіна вдасться скинути найближчим часом, але наступні військові поразки російської армії лише заганятимуть диктатора в глухий кут. Це все ще може спричинити непередбачувані дії з його боку, що варто пам'ятати Заходу, але треба також припинити цього боятися.
- Американське видання Politico назвало Владіміра Путіна "невдахою року". Російський диктатор став лузером не тільки на міжнародному рівні, а й у самій Росії. На думку експерта "Українського інституту майбутнього" Івана Ступака, становище Путіна всередині країни-агресорки дедалі більше погіршується. Серед політичних еліт наростає невдоволення диктатором, адже він стає великою перепоною навіть для свого найближчого оточення.