Владімір Путін і його поплічники розглядають декілька країн, куди вони планують втекти: Венесуела, Китай, або Аргентина. Про це 24 каналу розповів російський опозиційний політик Гаррі Каспаров.

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Готуватись треба

За його словами, до цих чуток варто ставитись серйозно.

Було б дивно, якби люди, що накрали багато мільярдів доларів, не подбали про те, де їх сховати і куди втекти, якщо влада Росії впаде. Вони розуміють, що таке теж може трапиться. Поки бігти не треба, але готуватись до цього – так,

– наголосив він.

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Продадуть усі

Проте Каспаров вважає, що важко уявити, як і де можна сховатися в сучасному світі.

З моменту краху путінського режиму всі домовленості, які було укладено до того, зануляться. Його видасть навіть диктаторська країна, тому що її керівництву щось запропонують в обмін на Путіна і його оточення. Ті, хто програв, навіть з такими грошима, нікому не потрібні,

– наголосив опозиціонер.

На його думку, можливо, хтось з дрібних російських посадовців сховається, але головним фігурантам втекти не вдасться навіть у Центральноафриканську Республіку.

"Можливо у Північну Корею, хоча Кім Чен Ин їх також продасть. Продадуть усі, тому що буде запит міжнародної спільноти, щоб їх повернути й віддати справедливому суду", – підкреслив Гаррі Каспаров.

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