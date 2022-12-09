Відповідну інформацію посол США розповіла в ексклюзивному інтерв'ю 24 каналу. Вона також пояснила, що в США вірять в право України на захист.

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Бріджит Брінк пояснила, що її команда та загалом США вважають, що люди, які спричинили жахливі злочини в Україні, повинні бути притягнені до відповідальності. За словами пані посол США:

зараз вони працюють з партнерами над тим, як саме це буде відбуватися;

це дуже відповідально для них, адже тут не лише справа в справедливості стосовно певних людей.

Це потужний сигнал, який буде посланий усім можливим майбутнім агресорам: ви не можете так поводитися, ви не можете так чинити, не можна просто так втекти від відповідальності за воєнні злочини,

– заявила Бріджит Брінк.

Вона також пообіцяла, що США працюватимуть над цим до того часу, поки не досягнуть результатів.

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