Про це написав секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов. Він зазначив, що окупантам замість Нюрнбергу пропонують підписання угоди і рукостискання.

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"Українська кров на руках Путіна не завадить business as usual? Дивна логіка підкилимної дипломатії, час якої скінчився", – сказав Данілов.

На що можуть сподіватися окупанти

Як наголосив секретар РНБО, не Росія має отримати гарантії безпеки, а світ, якому вона загрожує. Він пригадав, що коли країна не має зброї, то вона не становить небезпеку. Це показав досвід Будапештського меморандуму 1994 року.

На думку Данілова, Росія має бути денуклеаризована й демілітаризована, а тоді це стане найкращою гарантією миру. Секретар РНБО зазначив, на що можуть розраховувати росіяни.

Єдина гарантія – це гуманізм європейської судової системи, після вироку в Гаазі не передбачено смертної кари, – заявив Данілов.

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