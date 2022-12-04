Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) вважають, що "вимога Росії щодо "гарантій безпеки" є частиною більшої російської інформаційної операції, в якій НАТО зображується як провокатор вторгнення в Україну".

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Заява Макрона – частина російської інформаційної операції

Там також вважають, що "гарантії безпеки", які Україна, НАТО та решта Європи приймуть від Росії після неспровокованої та жорстокої війни, можуть бути більш слушною темою для розмови західних лідерів, які планують переговори з Москвою.

У своєму інтерв'ю 3 грудня Макрон заявив, що Заходу слід подумати, як ставитися до "гарантій безпеки" для Росії. Він також зазначив, що це можливо тільки після того, як Владімір Путін погодиться на певне рішення.

Макрон заявив, що підготовка майбутньої архітектури безпеки означає, що одним з важливих питань, які Європа має вирішити є: "Як завжди говорив президент Путін, страх, що НАТО наближається до його дверей, і розгортання озброєнь, які можуть загрожувати Росії".

Арахамія відреагував на слова Макрона

Народний депутат України та глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія відповів на скандальну заяву Макрона. Він наголосив, що Україна готова забезпечити Росії гарантії безпеки. Для цього Москві достатньо:

покинути територію нашої країни;

виплатити репарації;

покарати всіх воєнних злочинців;

добровільно здати ядерну зброю.

Макрон хоче зателефонувати Путіну

Напередодні Макрон заявив, що знову хоче зателефонувати до Владіміра Путіна. Макрон заявив, що цього разу хоче поговорити про ситуацію на ЗАЕС. Водночас перед тим французький лідер хоче вийти на зв'язок з Рафаелем Гроссі – очільником МАГАТЕ.

Перед телефонною розмовою з російським диктатором президент Франції поговорить з українським колегою Володимиром Зеленським.