Відповідну інформацію президент Франції сказав у інтерв'ю. Також Макрон пояснив, що Європа повинна підготувати свою майбутню архітектуру безпеки.

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Що сказав Макрон

Еммануель Макрон заявив, що підготовка майбутньої архітектури безпеки означає, що одним з важливих питань, які Європа має вирішити є: "Як завжди говорив президент Путін, страх, що НАТО наближається до його дверей, і розгортання озброєнь, які можуть загрожувати Росії".

Ця тема буде частиною теми миру, тому ми повинні підготувати, що ми готові зробити, як ми захищаємо наших союзників і держави-члени, і як дати гарантії Росії в той день, коли вона повернеться за стіл переговорів,

– заявив президент Франції.

Арахамія відповів Макрону

Народний депутат України та глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія відповів на слова Макрона про гарантії безпеки. Зокрема, він сказав, що Україна готова забезпечити їх Росії. Для цього Кремлю достатньо:

покинути територію нашої країни;

виплатити репарації;

покарати всіх воєнних злочинців;

добровільно здати ядерну зброю.

Після цього ми готові сісти за стіл переговорів і поговорити про гарантії безпеки,

– пояснив нардеп.

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