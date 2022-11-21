Про це президент Володимир Зеленський написав 21 листопада. Він телефоном поспілкувався з Еммануелем Макроном.

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"Провів телефонну розмову з Еммануелем Макроном. Інформував про ситуацію на полі бою та на атомних станціях України. Наголосив на демілітаризації ЗАЕС", – сказав Зеленський.

Крім цього, президенти розглянули співпрацю щодо забезпечення енергетичної стабільності України. Зокрема, захисту системи від повітряних атак.

Макрон виступає за переговори

Французький президент вважає, що попри неготовність Росії до діалогу, мирні переговори таки будуть. На його думку, посередником може стати Китай, який з початку повномасштабного вторгнення не висловив позицію щодо війни. Макрон зробив таку заяву після розмови з Сі Цзіньпіном під час саміту G20.

Макрон наголосив – важливо підтримувати діалог з Владіміром Путіним. Він вважає, що таке розуміння є також у Китаю.

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