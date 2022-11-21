Об этом президент Владимир Зеленский написал 21 ноября. Он по телефону пообщался с Эммануэлем Макроном.

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"Провел телефонный разговор с Эммануэлем Макроном. Информировал о ситуации на поле боя и на атомных станциях Украины. Указал на демилитаризацию ЗАЭС", – сказал Зеленский.

Кроме того, президенты обсудили:

сотрудничество по обеспечению энергетической стабильности Украины, в частности, защиты системы от воздушных атак,

радиационную безопасность,

ситуацию на Запорожской атомной станции,

энергетическую безопасность Украины и Европы.

По словам Владимира Зеленского, сейчас Украина работает для того, чтобы обеспечить выполнение предписания МАГАТЭ о прекращении какой-либо вражеской активности против украинских атомных объектов. Именно для этого очень важна демилитаризация ЗАЭС.

"Россия должна забрать оттуда всех своих боевиков и прекратить обстрелы станции", – подчеркнул Владимир Зеленский.

Благодарю господина Президента Макрона за готовность поддержать защиту наших энергетических объектов. Также делаем все, чтобы конференция по восстановлению Украины и реализации нашего Fast Recovery Plan, в которых Франция готова проявить лидерство, была максимально результативна,

– сказал в вечернем обращении Владимир Зеленский.

Макрон выступает за переговоры

Французский президент считает, что, несмотря на неготовность России к диалогу, мирные переговоры все-таки будут. По его мнению, посредником может стать Китай, который с начала полномасштабного вторжения не высказал позицию по поводу войны. Макрон сделал такое заявление после разговора с Си Цзиньпином на саммите G20.

Макрон подчеркнул – важно поддерживать диалог с Владимиром Путиным. Он считает, что такое понимание есть также у Китая.

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