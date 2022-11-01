Зеленський повідомив, що провів "важливу й продуктивну розмову" з президентом Франції. За словами президента, у розмові з Макроном він почув "конкретні рішення щодо посилення обороноздатності України".

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Франція обіцяє збільшити військову допомогу Україні

Конкретні ініціативи щодо відновлення зруйнованої енергетичної інфраструктури. Дякую, друже, за неослабну підтримку,

– зазначив Зеленський.

Згодом французький президент у твітері також повідомив деталі розмови з Володимиром Зеленським. Макрон підтвердив "повну мобілізацію Франції для якнайшвидшого збільшення військової підтримки України".

Французький президент наголосив на протиповітряній допомозі для України.

Офіційний сайт Єлисейського палацу повідомив, що президенти обговорили ситуацію на місцях та останні події в українському контрнаступі.

Напередодні Зеленський провів телефонні розмови з генсеком ООН Антоніу Гутеррешем і канцлером Німеччини Олафом Шольцом. Розмови відбулися на тлі масованих ракетних обстрілів Росії, а також виходу Кремля із зернової угоди.

Франція передасть Україні потужні системи ППО

Від жовтня Росія регулярно завдає ударів по енергетичних об'єктах інфраструктури України. Через це партнери України посилюють ППО нашої країни.

Зокрема, Франція передасть Україні системи протиповітряної оборони Crotale. Глава Міноборони Франції Себастьян Лекорню зазначив, що ракетні батареї ППО Crotale будуть корисними для ЗСУ в боротьбі з безпілотниками та проти бомбардувань з повітря.

Крім того, у жовтні Іспанія оголосила про рішення передати Україні 4 американські системи ППО Hawk. Також НАТО передасть Україні обладнання для боротьби з безпілотниками.

1 листопада з'явилася інформація, що США передадуть Україні 8 систем протиповітряної оборони NASAMS.

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