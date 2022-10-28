З 2021 року в Парижі тривають два гучні розслідування: одне через можливу корупцію, а інше через ймовірне зловживання довірою та відмивання грошей за участі асоціації "Франко-російський діалог". Le Figaro пише, що інформацію вже оприлюднили в прокуратурі Парижа.

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Як Маріані та ді Борго отримували гроші з Росії

Розслідування акцентує свою увагу на Тьєррі Маріані, який обіймає посаду співголови асоціації з 2012 року, та Іві Поццо ді Борго, екссенаторі, який також є членом асоціації та керівником консалтингової компанії. За даними прокуратури, два попередні розслідування, які все ще тривають, були розпочаті 29 вересня 2021 року після скарги від Tracfin – департаменту фінансової розвідки французького уряду, у травні 2021 року.

За даними того ж джерела, розслідування "матимуть за першочергову мету перевірити достовірність виявлених фактів". Le Monde повідомила, що поїздки Маріані та Поццо ді Борго оплачувала Росія. За словами чиновника, знайомого зі справою, суд намагається визначити, чи могли ці гроші використовуватися, як винагорода за лояльні заяви на підтримку Росії.

Зверніть увагу! За підтримки президентів Жака Ширака та Володимира Путіна у 2004 році була створена організація "Франко-російський діалог". Вона позиціонує себе як "привілейований інструмент контакту між політичними, економічними та культурними колами двох націй" і прагне "сприяти поглибленню відносин між двома державами".

В офісі "Франко-російського діалогу" пройшли обшуки

У коментарі AFP Тьєррі Маріані заявив, що "дізнався про існування цих розслідувань із новин". Він заявив, що звіт Tracfin "був зроблений за місяць до регіональних виборів", на яких він балотувався, і що минуло вже "півтора року", а про проведення розслідування його не інформували.

Приміщення асоціації було об’єктом "обшуку", але Маріані стверджував, що об'єктом розслідування нібито був "директор". Рахунки асоціації, за словами Тьєррі Маріані, були "прозорими". Він заявив: "Я не володію акціями російської компанії, і я ніколи не отримував готівку від "Франко-російського діалогу".

Хто такий Тьєррі Маріані Французький політик Тьєррі Маріані є членом Європарламенту з 2019 року. Він був обраний від крайньої правої партії "Національне об’єднання" (RN) (раніше відомої як "Національний фронт"), не вступаючи до партії. Маріані Французький політик Тьєррі Маріані є членом Європарламенту з 2019 року. Він був обраний від крайньої правої партії "Національне об’єднання" (RN) (раніше відомої як "Національний фронт"), не вступаючи до партії. Маріані займав кілька посад , починаючи з 1976 року, у містах на Лазурному березі Франції. З 1993 по 2017 роки він працював у французькому парламенті. З 2010 по 2012 рік – обіймав посаду державного секретаря, а потім міністра транспорту.

Маріані незаконно відвідував Крим і "спостерігав" за фейковими "референдумами" на окупованих територіях

Маріані також був членом проросійської французької групи депутатів, що здійснила незаконну поїздку до Криму в 2017 році. Окрім цього, допомагав Росії, як спостерігач під час фейкових "виборів" 2018 року в окупованому Донецьку.

У питанні Криму Маріані відкрито працює пропагандистом Росії. Він розкритикував ЄС за визнання Криму окупованою територією. Також в стилі російських пропагандистів говорив про нібито "волю кримчан приєднатися до Росії у 2014 році". Україна та МЗС Франції заявили, що візит Маріані є "порушенням міжнародного права".