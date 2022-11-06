Путін заявив, що бомбардування, які спровокували капітуляцію Японії та кінець Другої світової війни, продемонстрували, що "не потрібно атакувати великі міста, щоб перемогти".

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Слова Путіна стривожили Макрона

Під час розмови з Макроном Путін згадав, що США 6 і 9 серпня 1945 року підірвали 2 атомні бомби над японськими містами Хіросіма і Нагасакі. Внаслідок цього загинули від 129 тисяч до 226 тисяч людей, більшість з яких були цивільними. Вже 15 серпня Японія оголосила про капітуляцію.

Макрон був явно стривожений. Це прозвучало як дуже серйозний натяк на те, що Путін може підірвати тактичну ядерну зброю на Сході України, залишивши Київ неушкодженим. Здається, це була суть його зауважень,

– повідомило одне з дипломатичних джерел.

За інформацією джерела у французькому уряді, Макрон та Путін безсумнівно, обговорювали ризик використання ядерної зброї.

"Путін хоче донести повідомлення про те, що на столі є всі варіанти відповідно до російської доктрини щодо ядерної зброї", – мовиться у повідомленні.

Макрон 12 жовтня заявив, що Франція, очевидно, не використовуватиме ядерну зброю у відповідь на ядерний удар Росії по Україні.

"Франція має ядерну доктрину, яка базується на життєво важливих інтересах країни і які чітко визначені. Її не застосовували б, якби в Україні або в регіоні була балістична ядерна атака", – зазначив президент Франції.

Останній оприлюднений телефонний дзвінок Макрона до Путіна відбувся 11 вересня. Тоді лідер Франції "вимагав припинення вогню в Україні та відновлення її суверенітету і територіальної цілісності".

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Ліз Трасс також була стривожена, що Путін застосує ядерну зброю

За інформацією британських ЗМІ, колишня прем'єрка Великої Британії Ліз Трасс в останні дні на посаді була занепокоєна, що Кремль таки застосує ядерну зброю, адже внаслідок цього постраждали б й інші держави.

Окрім цього, росіяни могли отримати доступ до телефонних розмов Трасс. Про ризик застосування ядерної зброї її попередила британська розвідка. Зокрема, це могло статися після підриву Кримського мосту.

Кремль нібито планував підірвати ядерну зброю в повітрі над Чорним морем. Це нібито не спровокувало б повномасштабної ядерної війни, але показало б, що Путін не боїться Заходу.

Трасс переймалася, що радіація може потрапити до Великої Британії. Тому вона постійно відстежувала прогноз погоди та напрямок вітру, щоб встигнути запустити план захисту та виживання.

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