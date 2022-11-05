Кремль уже відкрито заявляє, що готовий "у разі потреби" знищити світ ядерною бомбою. Представник Держдепу Ентоні Блінкен попередив Путіна про катастрофічні наслідки застосування ядерки для нього та російської нації.

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Як світ відреагує на використання Росією ядерки

Попри те, що використання зброї масового ураження заборонено багатьма конвенціями, не варто сподіватися на "доброчесність" Путіна. Однак, якщо російський диктатор наважиться на цей крок, реакція G7 не змусить довго чекати

Разом із G7 країни всього світу ясно дають зрозуміти президенту Путіну, що будь-яке застосування ядерної зброї буде катастрофічним для нього та для Росії,

– сказав Блінкен.

Відповідну заяву він зробив на пресконференції під час зустрічі міністрів закордонних справ G7 у Мюнстері, що у Німеччині. Важливо, що на цій зустрічі міністри закордонних справ коаліції "колективно пообіцяли суворі наслідки" для Москви, якщо та використає чи хімічну, чи біологічну, чи ядерну, чи будь-яку іншу зброю.

Світова ядерна безпека під загрозою

Окрім безпосереднього запуску ядерної ракети, Росія може вчинити провокацію на Запорізькій атомній електростанції. Експертка з атомної енергетики Ольга Кошарна заявила, що російські окупанти хочуть перемкнути ЗАЕС до російської енергомережі. Це може мати катастрофічні наслідки.

Навіть "найвірніші друзі" держави-теористки розуміють. що ядерний шантаж від Путіна – це перехід усіх червоних ліній. Лідер Китаю Сі Цзіньпінь виступив проти використання Кремлем ядерного арсеналу. Про це він сказав під час зустрічі з канцлером Німеччини.

Натомість звичайні українці, що постійно перебувають у стресі через постійні повідомлення про ймовірну ядерну загрозу, можуть лише готуватися до найгіршого сценарію розвитку подій.



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