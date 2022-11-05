Кремль уже открыто заявляет, что готов "в случае необходимости" уничтожить мир ядерной бомбой. Представитель Госдепа Энтони Блинкен предупредил Путина о катастрофических последствиях применения ядерки для него и российской нации.

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Как мир отреагирует на использование Россией ядерки

Несмотря на то, что использование оружия массового поражения запрещено многими конвенциями, не стоит надеяться на "добродетель" Путина. Однако если российский диктатор решится на этот шаг, реакция G7 не заставит долго ждать.

Вместе с G7 страны всего мира ясно дают понять президенту Путину, что любое применение ядерного оружия будет катастрофическим для него и России,

– сказал Блинкен.

Соответствующее заявление он сделал на пресс-конференции во время встречи министров иностранных дел G7 в Мюнстере в Германии. Важно, что на этой встрече министры иностранных дел коалиции "коллективно пообещали строгие последствия" для Москвы, если она использует либо химическое, либо биологическое, либо ядерное, либо любое другое оружие.

Мировая ядерная безопасность под угрозой

Помимо непосредственного запуска ядерной ракеты Россия может устроить провокацию на Запорожской атомной электростанции. Эксперт по атомной энергетике Ольга Кошарна заявила, что российские оккупанты хотят переключить ЗАЭС к российской энергосети. Это может иметь катастрофические последствия.

Даже "самые верные друзья" государства-теориста понимают, что ядерный шантаж от Путина – это переход всех красных линий. Лидер Китая Си Цзиньпин выступил против использования Кремлем ядерного арсенала. Об этом он сказал в ходе встречи с канцлером Германии.

В то же время обычные украинцы, которые постоянно находятся в стрессе из-за постоянных сообщений о возможной ядерной угрозе, могут лишь готовиться к худшему сценарию развития событий.



Как выжить во время ядерного удара / Картинка 24 канала

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