Глава Пентагона Ллойд Остин провел встречу со своим южнокорейским коллегой Ли Чон Супом. Во время встречи Остин сказал, что любая ядерная атака против США или их союзников недопустима.
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США предупредили КНДР после очередных провокаций
КНДР создает напряжение в регионе, где союзниками США являются Южная Корея и Япония. В США предупредили, что использование нестратегического оружия приведет к концу режима Кима.
Любая ядерная атака против США или их союзников и партнеров, включая использование нестратегического ядерного оружия, неприемлема и приведет к концу режима Кима,
– сказал Остин.
Оба министра заявили, что они озабочены недавними ракетными запусками со стороны КНДР. Остин призвал Северную Корею "прекратить подобную деятельность и начать серьезный диалог".
При этом он подчеркнул, что Пентагон не планирует менять свою позицию в регионе.
КНДР совершила ряд провокаций
- В конце октября – начале ноября КНДР прибегла к новым провокациям и угрожает ядерным оружием США и Южной Корее.
- 28 октября Северная Корея совершила ракетный запуск в направлении Японии. КНДР выпустила две ракеты малой дальности.
- 2 ноября стало известно, что КНДР выпустила сразу десять баллистических ракет малой дальности в сторону Японского моря. Это произошло во время совместных воздушных учений США и Южной Кореи.
- 3 ноября Северная Корея снова запустила баллистические ракеты в направлении Восточного моря. В Японии сработала соответствующая система предупреждения.
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