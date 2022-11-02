Это произошло во время совместных воздушных учений. Их проводили США и Южная Корея.

К теме КНДР запустила баллистическую ракету в направлении Японского моря, – СМИ

Как КНДР играла баллистическими ракетами

Как стало известно, по западным и восточным регионам было выпущено по меньшей мере 10 ракет разных типов, в том числе три баллистические ракеты малой дальности.

Одна из запущенных Северной Кореей ракет летела по направлению к южнокорейскому острову Уллиндо в Японском море. В конце концов, она упала в открытом море.

Вторая ракета завершила полет в 57 километрах от южнокорейского города Сокчхо. А третья – упала за пределами исключительной экономической зоны Японии.

Из-за этого Токио выразил протест Пхеньяну в связи с запуском баллистических ракет. Также Япония созывает совет национальной безопасности в связи с ракетными пусками КНДР.

Кстати, 31 октября США и Южная Корея начали обширные совместные воздушные учения. В них участвуют около 240 самолетов, в том числе усовершенствованы реактивные самолеты-невидимки F-35.

Уже был подобный случай

Северная Корея 28 октября совершила ракетный запуск в направлении Японии. Ракет было две, обе они принадлежат к классу ракет малой дальности. КНДР выпустила две баллистические ракеты малой дальности. Запуск состоялся в ходе очередных учений. Ракеты упали в море за пределами исключительной экономической зоны Японии.

США переместили в Корею авианосную ударную группу

США переместили авианосную ударную группу ВМС к берегам Корейского полуострова. Соответствующее решение США было принято на фоне напряжения в регионе после серии ракетных запусков Северной Кореи.

Совет национальной безопасности предупредил, что провокация Северной Кореи встретит более мощный ответ.

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