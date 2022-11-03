Первая ракета пролетела через Тихий океан около 07:29 по японскому времени.

Внимание В МИД Украины отреагировали на массированный запуск КНДР баллистических ракет

КНДР могла запустить ракету средней или большой дальности, причем ее топливо и боеголовка, очевидно, были отделены друг от друга.

Впоследствии СМИ сообщили о запуске еще двух баллистических ракет.

Все три ракеты упали в Японское море, ни одна из них не пролетела над территорией Японии. Об этом сообщил министр обороны страны Ясукадзу Хамада.

Угрозы и агрессивная активность КНДР

КНДР выпустила не менее 10 ракет по западным и восточным регионам, в том числе и три баллистических ракеты малой дальности.

Одна из ракет пролетела через морскую границу с Южной Кореей впервые после завершения Корейской войны 1950 – 53 годов.

31 октября США и Южная Корея начали обширные совместные воздушные учения. В них участвуют около 240 самолетов, в том числе усовершенствованы реактивные самолеты-невидимки F-35.

Северная Корея 1 ноября выступила с угрозой применить ядерное оружие . Отмечая, что США и Южная Корея "заплатят самую ужасную цену в истории" из-за совместных военных учений на Корейском полуострове.

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