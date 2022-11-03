Перша ракета пролетіла через Тихий океан близько 07:29 за японським часом.

Увага У МЗС України відреагували на масований запуск КНДР балістичних ракет

Зазначають, що КНДР могла запустити ракету середньої або великої дальності, причому її паливо і боєголовка, очевидно, були відокремлені одне від одного.

Згодом ЗМІ повідомили про запуск ще двох балістичних ракет.

Всі три ракети впали у Японське море, жодна з них не пролетіла над територією Японії. Про це повідомив міністр оборони країни Ясукадзу Хамада.

Погрози та агресивна активність КНДР

КНДР випустила щонайменше 10 ракет по західних і східних регіонах, зокрема й три балістичні ракети малої дальності.

Одна з ракет пролетіла через морський кордон із Південною Кореєю вперше після завершення Корейської війни 1950 - 53 років.

31 жовтня США та Південна Корея почали великі спільні повітряні навчання. У них беруть участь близько 240 літаків, зокрема вдосконалені реактивні літаки-невидимки F-35.

Північна Корея 1 листопада виступила із погрозою застосувати ядерну зброю. Наголошуючи, що США та Південна Корея "заплатять найжахливішу ціну в історії" через спільні військові навчання на Корейському півострові.

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